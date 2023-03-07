Netflix近期推出《以神之名：信仰的背叛》紀錄片，揭露韓國4名邪教教主的故事，其中又以「攝理教」的教主鄭明析最引人注目，他不僅長年以宗教之名性侵及綁架來自韓國、大陸、澳洲、香港等地的多名女信徒，就連台灣也出現百位受害者，而且這些「年輕新娘」還需滿足「6大條件」及完整的SOP流程才能被他召喚「侍寢」。另外，在紀錄片中還揭露了他當時荒淫無道的混亂性生活，令人看了瞠目結舌。對此，台灣攝理教會也出面回應了。

自Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭發韓國邪教醜聞，上架後引起極大迴響，紀錄片中也踢爆攝理教教主鄭明析以神之名誘騙少女獻身，並一晚激戰50名女信徒的畫面，讓人感到不可思議。其實當年《壹周刊》就曾挖出鄭明析早在2001年就來台染指過上百位台大、政大女大生，而遭台北地檢署分案偵辦，轟動一時，甚至有不少台灣網友發文表示對此事印象深刻。

而隨著話題不斷延燒，台灣攝理教會「基督教福音宣教會」在6日也發出聲明，表示「針對近日網飛Netflix播出新興宗教影集中，以基督教福音宣教會為主題拍攝播出之偏頗內容，本會深表遺憾。本會創始人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活；然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。況案件目前韓國法院尚在審理調查中，媒體播出該拍攝之影片，實非採行合理、客觀與公正之方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，本會將不予以一一回應，並對媒體及網路上之一切惡意評論保留法律追訴權。」

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