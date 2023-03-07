成人體內含水量約占體重的50至60%，補充水分是很重要的事；不過對於腎臟病的患者反而要「限水」。營養師李婉萍提醒，水分攝取不只是「喝水」，飲品、蔬菜、水果都要留意。

李婉萍指出，腎友因為腎臟缺乏正常代謝力，必須進行血液透析來幫忙代謝身體廢棄物。當腎友體內的水分或體重增加太多，容易在透析過程中影響血壓，增加心臟負擔，進而有呼吸急促、高血壓、充血性心臟衰竭、肺積水的風險。

李婉萍提醒，水分攝取不單純指「喝水」，包含果汁、飲料、豆漿、冰淇淋、湯等，甚至蔬果中的水都算，特別注意含水量高的蔬果有：芒果、葡萄、柑橘類、西瓜、番茄、芹菜、萵苣等。

腎友水分攝取必須根據每日尿量、出汗狀況、運動量及季節變化來調整，也要將口渴時的替代方法考慮進去。

李婉萍提供腎友控水6原則

1、每日飲水量計算

以每日排尿量加上500至800c.c.來計算，飲水時建議以固定杯子盛裝，分次飲用較不會失控。

2、吃藥配的水不可忽略

注意服藥的喝水量也要算在每日液體的總攝取量。

3、解渴小秘訣

可將水、稀釋檸檬汁、水果醋做成小冰塊解渴用；以口香糖、檸檬片刺激唾液分泌，口渴時可含水漱口，再將水吐出。

4、降低喝水的需求

不吃口味重的食物或加工食品，避免鹽分攝取過多導致口渴。

5、喝水不過量

養成口渴才喝水的習慣。

6、小心注意料理的水分

避免喝過多的湯汁、飲料、稀飯。