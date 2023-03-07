近日，香港女首富甘比、奧運冠軍郭晶晶、李嘉誠侄媳陳晴、富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文等一眾上流名媛，應邀出席聯合國兒童基金會香港35周年晚宴，一同為兒童的未來出心力。

甘比當天與14歲大女兒劉秀樺和小女兒劉秀兒一同現身，曾收到超過700個愛馬仕柏金包的甘比，手提著愛馬仕特別為她訂製的企鵝款式柏金包示人，雖然看似款式簡單低調，卻以手工卻打造出3D的企鵝效果，非常精緻。此外，目前能夠向品牌訂製特殊款，只有超級VIP才能做到，可見甘比地尊貴地位。

雖然甘比的身家高達700億港元，被稱為香港第一女富豪，她依舊不改低調節儉作風，仔細留意便可發現她並沒有做指甲，而是簡單修短，可反映出甘比並非十指不沾陽春水，反而在家中事事親力親為。

劉鑾雄曾經被媒體問到為何只對甘比死心蹋地，大劉表示與甘比交往多年，她從來沒有要求過要買任何禮物或零用錢，不是一個過度追求物質的女人，再加上大劉晚年生病，甘比對大劉地照顧與陪伴無微不至，打動了劉鑾雄的心，甘比也成他最後一個女人。

向來接地氣的郭晶晶亦如是，郭晶晶也從不做美甲，已習慣了凡事親力親為的她，從不使喚司機及家傭，幾乎都是親自接送小孩上下課。受訪時，郭晶晶提及早前乘坐高鐵回內地工作，她認為這是很正常的事情，10分鐘就到深圳非常方便。即使嫁入富門，甘比和郭晶晶低調樸實的作風仍多年不變，非常厲害。