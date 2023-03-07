Netflix推出南韓紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，當中的攝理教教主鄭明析假借宗教名義，性侵多國女信徒，受害人當中也有百名台大和政大的女學生，一名網友表示，鄭明析長得並不帥，照理來說應該不會有女生上當，但片中有不少女性受騙，令他驚訝「到底怎麼洗腦的」，貼文上線有人點出4原因，包括教主有錢、有名、有權，加上鄭明析懂得利用宗教抓住人性弱點，自然就有人相信了。

原PO今（7）日凌晨於PTT八卦版指出，攝理教教主鄭明析長得沒有很帥，理論上應該不會有那麼多女生上當，但看紀錄片中發現鄭明析每天詐騙不同的女生發生關係，令他疑惑「教主到底怎麼洗腦的？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「我也好奇邪教主到底如何洗腦的，真的很厲害」、「我看了也嚇死，到底怎麼洗腦的」、「因為教主有錢、有名、有權吧」、「教主是高地位，與高地位的人有關係是榮耀」、「有錢有權又有名啊」、「教主會說『我是上帝的肉身，跟我做愛，妳媽的病就會好』，很多女生覺得有一絲希望，就被騙了，簡單來說為了詐騙什麼荒唐理由都說得出來。」

但也有人認為宗教善於利用人性的弱點，加上教主沒長得很帥，反會讓女生卸下心防，「教主的共通點都在善於利用人性，是天下最卑劣的手法」、「宗教不能用常理推斷」、「影片裡受害女性大多是未出社會或剛出社會沒經濟基礎的」、「人不帥比較容易放低戒心吧？他不是都找大學生或大學以下的女學生？」

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