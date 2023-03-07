日本男神木村拓哉在人氣巔峰之時宣布與女星工藤靜香結婚，但近期卻被爆出兩人四月將要離婚的傳言，對此，工藤靜香回應媒體時回答「隨便你們怎麼寫，不是特別要過來問的事情」、「我沒有回應」，而日本資深媒體人也透露這次離婚傳言來源似乎都指向特定人士。

根據《週刊女性》報導，木村拓哉與工藤靜香23年來婚變傳言不斷，僅有2006年與這次的傳言引發較大的關注，報導指出有媒體人透露，這次的爆料木村拓哉離婚消息的源頭為電視台周邊人員，而木村拓哉近期為宣傳電影經常上節目，加上演出的電視劇《風間公親-教場0-》正在熱播中，電視台工作員與經紀公司來往密切，由此推測「可能是木村拓哉向熟識的工作人員透露了某種『現狀』也說不定」。

除此之外，工藤靜香的IG原只有追蹤老公及女兒木村心美、木村光希3人，但她卻在2022年11月被發現追蹤前任男友YOSHIKI，維持數十分鐘後便退追蹤，同年底兩人又在紅白歌唱大賽相見，而YOSHIKI也曾在某次直播中透露，他與工藤靜香仍有聯繫偶爾會給予對方建議，種種跡象讓日本資深媒體人認為，或許是木村拓哉得知後產生懷疑，才造成這次的騷動。

然而，熟知工藤靜香的娛樂圈人員認為「沒有外遇偷吃」，並透露工藤靜香的夢想是與兩個女兒一起移居海外，因此推測YOSHIKI也許是提供工藤靜香這方面的建議，且在3日女兒節時，木村拓哉先是在IG限時貼出他拿著桃花的自拍照，沒多久後工藤靜香也發出老公買的桃花，間接破除婚變傳言。