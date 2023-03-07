該案由士電擔任工程案投標代表廠商，與凌群進行共同投標、聯合承攬。士電總經理謝漢章指出，在全球淨零探排趨勢下，近幾年來士電積極投入研發生產各項智能化、數位化等綠能相關產品；在電動車市場也成功產銷EV用動力總成，包刮2輪/4輪以及off road特殊專用電動車輛的控制器＆馬達，並且生產充電樁以及和起而行、和泰集團等成立充壩公司，為充電營運系統提供解決方案。目前士電也承覽桃機第三航站區主體航廈機電工程，本次與凌群共同攜手取得「第三航站區資訊通訊系統工程」案，讓士電由傳統產業進入綠能轉型及公共工程領域如今再跨入資通訊工程的領域。

凌群多年來積極投入智慧交通、5G AIoT建設，均有卓越表現，如交通部「5G整合AIoT應用於蘇花路廊北上攔截圈智慧交通控制與管理平台示範計畫」，執行成效獲「智慧交通服務創新獎」評鑑第一名，亦參與國內大型交通專案如：公路監理、台鐵、高鐵、國道ETC及台北轉運站等ICT建置維運服務。凌群總經理劉瑞隆指出，凌群將堅持ESG永續經營、數位韌性並整合三航廈營運服務、統合監控及保安維管目標下，透過ICT整合經驗協助桃園國際機場建立智慧國門。