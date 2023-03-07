一名女網友表示，剛睡醒想幫男友口愛，卻被對方潑冷水，要求先去刷牙再說，因為一個晚上過去，嘴巴會產生很多牙菌斑，恐讓下體感染，引起網友熱烈討論。性學博士許藍方則認證說，口腔比下體還要髒，為避免口腔中的病菌感染生殖器，建議口交前要刷牙、使用漱口水。

一名女網友日前在Dcard上分享，某天睡醒和男友愛愛到一半，突然心血來潮想幫男友口愛，結果對方卻回了一句「那你要不要先去刷牙？」讓原PO當場愣住，而男友似乎沒有察覺到，還繼續接著說「因為妳睡覺起來，有很多牙菌斑！」

女網友表示，男友執著地說，為了他下面的健康著想，口愛前要先刷牙，因為即便睡前有刷過牙，隔了一個晚上會滋生很多牙菌斑。嚴肅又認真的回應，讓原PO瞬間冷掉，想蓋被子翻身繼續睡覺。

貼文引起網友討論，「當然要刷牙，嘴巴很多細菌去吃香蕉可能會感染」、「不刷牙，到時候香腸變成芝士香腸」、「我覺得男生顧慮的很對，可能語言表達方面可以再修飾」、「男友觀念正確，口腔裡的細菌量跟有無進食沒有絕對關係，經過一個晚上的醞釀，加上睡覺時唾液分泌量降低，早上起床就是滿滿細菌」。

性學博士許藍方在臉書發影片分享，口腔比私密處還要髒，口交前刷牙，可以減少把口腔裡面的病菌帶到伴侶生殖器上的機率，因此口交前最好先刷牙、使用漱口水，不過也要提醒大家，刷牙方式要正確，否則若牙齦受傷流血，恐導致感染機率上升。