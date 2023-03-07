有民眾228連假到阿里山英迪格酒店住宿，一家四口住3天2夜房價加早晚餐一共付了6萬9千元，詢問櫃檯房為何這麼貴時，對方稱是「浮動價格」，但退房時再問櫃檯才知入住的房型一晚含早餐要價2萬3千元，住兩晚也才要4萬6千元，等於多付約2萬元，引發爭議。律師林智群質疑，在房間訂下去的那一刻，價錢就確定了，過程裡面有資訊不對稱的情況，對消費者不公平。

林智群昨（6日）在臉書發文，飯店房間的價錢確實會因為假期、平日與否而有浮動，「但是在民眾訂下去的那一刻」，價錢就確定了，其他房間價錢還是會浮動，但下訂的那間房，價錢已經鎖定。

林智群舉例，「我在390元時買台積電，股價後來上漲到510元，台積電可以跟我主張股價浮動嗎？可以要求我補差價嗎？不行！」因為買的那個時候，價錢就鎖定了，「騙人家不懂嗎？」

對於旅客的爆料，飯店回應有用簡訊、電話聯絡消費者重新報價，對方入住前看過價錢也沒問題，才簽名辦理入住手續。因此不少人在林智群的貼文下面反駁「即便後續飯店要跟他溝通漲價，她畢竟也是心甘情願答應了不是嗎？」

對此，林智群則回應，消費者是退房時才知道原來訂的房價是一晚2萬3千元含早餐，但之前飯店人員告知是兩晚6萬1千元沒早餐，她才決定三天兩夜買早晚餐方案6萬9千元的，「我認為那個過程裡面有資訊不對稱的情況，對消費者不公平」。