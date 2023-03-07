江啟臣曾為海龍蛙兵隊員。（圖 / 取自江啟臣IG）

近期馬祖西莒島駐軍士官兵為抗議沒肉吃，在海灘上寫字「求救」，引起各界高度關注。對此，曾在陸軍兩棲偵搜營（海龍蛙兵）服役的國民黨立委江啟臣直言，國防部實在該打屁股，因為已提醒過他們，不該只依賴外包，他也指出，過去服役時，曾參與將補給物資送上僅駐守少數人小島上的任務，因此難以想像，為什麼西莒島會沒有補給。

針對西莒島缺肉問題，馬防部昨（6）日發出聲明指出，近期受海象不佳以及軍租民船故障維修影響，多次無法順利運補到馬祖地區，加上莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，所以4、5日肉類供應不足，暫時以軍用罐頭代替，其他食材則是充足。

江啟臣昨在政論節目《少康戰情室》表示，他認為會發生西莒島士官兵「求救」的事件，國防部真的該打屁股，因在審預算時，他和許多立委曾提醒過，國防部別只是依賴外包，外島的運補也不該只是依靠外包。

江啟臣接著說，他過去在金門服役時，所待的海龍蛙兵部隊曾去協助運補進行，由海龍隊員乘坐小艇，將物資分別送到金門多個僅駐守一兩個班小島上，因此實在很難想像，為什麼西莒島會沒有物資運補，同時在「求救」事件爆出後，國防部還將事發原因推給民間運補船無發出航，不找其他方式替代，「那裡有馬祖縣政府等公部門，不是只有軍方而已」。