台法混血吳兆絃8歲以童星組合「大小姐」出道，現在已長成22歲的美女，IG經營有成，粉絲高達16.1萬。昨（6日）吳兆絃遭週刊爆料疑有男友還用交友網站，開口每月約會預算5萬以上，更發文討紅包；對此，吳兆絃無奈地回應：「我本人沒在玩任何的交友軟體。」

根據《鏡週刊》報導，交友網站出現吳兆絃的檔案，暱稱「小法」，呼應台法混血，並在自介描述個性「對每個星座的人不太一樣，我會找到最適合跟你相處的節奏」，而約會預算每個月至少5萬，還在動態中撒嬌討紅包。

吳兆絃昨（6日）晚間先在IG限時動態PO自己面癱的照片，表示：「我就問得罪誰？好笑又無奈」，接著轉發新聞並澄清：「我是不知道誰在搞這種無聊的小把戲，但我本人沒在玩任何的交友軟體，要玩也不放自己的照片，很可憐欸．．．」同時向外界喊話：「未經查證，請別亂造謠造成我的困擾，謝謝。」

吳兆絃前年也有爆出爭議過，當時她想要免費去夜店，私訊夜店公關「你是死去哪」、「當公關這樣當」等，被對方痛批沒禮貌、大頭症，當時吳兆絃在社群PO手寫信道歉，承諾會更加注意言行，很抱歉自己的態度造成社會觀感不佳；事隔幾個月，有網友再重提大頭症，吳兆絃回應：「你可以去問那位公關，因為是他覺得我有大頭症，我個人是覺得我頭蠻小的啦」，遭部分網友解讀無悔意，吳兆絃再解釋：「問我問題的人是問『為什麼我有大頭症』，但我道歉的點是『我用詞不對』，並不是我有大頭症喔。」