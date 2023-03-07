十銓公布2月營收5.57億元，月增26.01%，年增19.78%，呈現年增雙位數表現，2023年1~2月合併營收9.99億元，年減4.80%。去年以降，全球半導體多數陷入衰退，記憶體上游亦陷入庫存與資本支出調節的漩渦之中；十銓2023以來仍堅持品牌優先的策略發展，在顧及庫存健康的前提下，持續推動品牌銷售。

十銓董事會尚未通過111年度合併財務報告，十銓自結數，元月營收4.42億元，年減24.46%，稅前淨利0.20億元，年增452.63%，歸屬母公司稅後淨利0.19億元，年增498.85%，每股盈餘0.26元，年增735.90%。

十銓合併自結數，去年第四季合併營收17.63億元，年減12.04%，稅前淨利0.89億元，年增136.57%，歸屬母公司稅後淨利0.77億元，年增138.56%，每股盈餘0.88元。累計去年合併自結營收67.23億元，稅前淨利0.17億元，歸屬母公司稅後淨利100萬元，每股盈餘0.01元。

近期AI應用受到ChatGPT在世人面前爆紅，改變過往人工智慧應用缺乏消費市場應用的窘境。無論是微軟導入的互動聊天搜尋、通過對話即可在無程式語言基礎下撰寫程式等，替陷入谷底的半導體產業增添應用話題與市場期待。

面對仍處於低谷徘徊的半導體景氣，十銓上半年營運仍將謹慎應對價格下行所帶來的挑戰。雖看好未來AI及HPC有助刺激DRAM及NAND Flash需求成長，然原廠持續對庫存進行調節，上半年價格跌勢恐將持續；隨著雲端、伺服器及資料中心客戶庫存去化告一段落，2023年第三季需求可望逐步恢復。對於5G、AIoT應用商機，十銓將憑借多年投入的準備，積極掌握反轉來臨時的成長契機。