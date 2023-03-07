那斯達克指數微跌收盤，盤中一度上漲逾1%。iPhone製造商蘋果時隔多年再度獲高盛給予「買入」評級，為美股盤初帶來最大的提振。惟數據顯示美國1月製造業新訂單（工廠訂單）跌幅小於預期，美國10年期公債殖利率和2年期債息止跌反彈，使美股尾盤承壓。

在標普500指數11大類股中，與大宗商品相關的原材料股表現最疲弱，因中國將今年經濟成長目標訂在5%左右，低於市場預期。科技股表現最佳，重量級科技股蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet上漲帶來提振。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）上周六表示，如果通膨和就業數據一直比預期更為炙熱，利率將需要提高，且維持高利率的時間需要比聯準會決策官員去年12月所預測的更久。

當聯準會主席鮑爾周二、周三赴國會作證時，投資人將尋找有關美國央行未來升息路徑的線索。目前操盤手普遍預期今年至少還會有3次升息25個基點，並預計目前為4.67%的利率將在9月升至5.44%到頂。

★主要指數

道瓊指數漲40.47點或0.12%，收33,431.44點。

標普500指數漲2.78點或0.07%，收4,048.42點。

那斯達克指數跌13.27點或0.11%，收11,675.74點。

費城半導體指數跌33.75點或1.11%，收2,994.59點。

★消息

美國1月工廠訂單年減1.6%，小於市場預期的年減1.8%。

美國10年期債息尾盤漲1.8個基點，報3.981%，盤中一度跌5.65個基點，報3.895%。

紐約期油漲0.98%，收在每桶79.68美元，盤中一度跌1.71%，觸及78.32美元。布蘭特期油收漲0.41%，報每桶86.18美元。