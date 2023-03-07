BCA Research首席美國股票策略師Irene Tunkel表示，市場處於觀望狀態，因為本周將是揭示美國經濟狀況的關鍵，她自己將密切關注周五發布的美國2月非農就業報告。人們擔心就業和經濟數據，因為他們擔心聯準會會做什麼。最終一切都與聯準會有關。

TD Ameritrade首席交易策略師Shawn Cruz表示，因為聯準會可能升息是最擔心的事，周一發布的數據讓投資人的熱情大為受挫。市場拉回，是因為在通膨方面仍有很多工作要做。我們沒有看到我們需要看到的那種需求放緩，而聯準會升息全都是為了讓經濟減速。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股漲0.53%，漲幅最大；其次為通訊服務類股漲0.46%。原材料股跌1.65%，跌幅最大；其次為非必需消費類股跌0.71%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌1.05%，收在7,479.83點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果漲1.85%，微軟漲0.62%，亞馬遜跌1.21%，Alphabet漲1.58%，特斯拉跌2.01%，Meta跌0.19%，網飛跌1.00%。

道瓊指數成分股方面，默沙東（Merck&Co）漲3.95%，表現最佳；其次為蘋果。陶氏跌2.07%，跌幅最大；其次為Walgreens Boots跌1.77%。

主要晶片股方面，美光漲0.09%，應用材料跌0.35%，超微跌0.44%，高通跌0.96%，輝達跌1.41%，德州儀器跌1.50%，英特爾跌1.55%，恩智浦跌1.65%。

★焦點股

加密貨幣類股陷入震盪，Silvergate Capital Corp收跌6.24%，該公司關閉旗下SilverGate Exchange Network（SEN）加密貨幣支付網路服務，引發該公司能否存活的疑慮。加密貨幣交易所Coinbase跌2.70%。

蘋果收漲1.85%，報153.83美元。高盛時隔6年後首度給予蘋果「買入」評級，並給予目標價199美元，與上周五收盤價相比意味著可能還有32%的上漲空間。高盛分析師表示，蘋果龐大的用戶群有助於其服務業務的成長前景，預估到2027年占整體毛利比重將升至40%。

Snap大漲9.48%，收在11.66美元，盤中一度漲近13%，創下去年11月以來最大漲幅。美國國會準備立法授權拜登總統禁止在美國使用TikTok（國際版抖音）。該母公司為中國字節跳動的短影片分享app是Snap旗下社群平台Snapchat主要的競爭對手之一。

微軟漲0.62%，收在256.87美元。該軟體巨頭宣布將ChatGPT的人工智慧（AI）技術與自家開發者工具平台Power Platform進行整合，讓用戶可以在寫少許程式或甚至不需要寫程式的情況下開發應用程式。

特斯拉跌2.01%，收在193.81美元。根據公司官網，特斯拉已經調降兩款最昂貴的電動車在美國的售價。此為特斯拉今年初以來第五度調整價格，降價幅度從性能版Model S Plaid的4%，到更昂貴的Model X降價9%不等。

★台股ADR

台積電ADR跌0.23%，收89.58美元，換算台股價格為547.8元。

聯電ADR跌1.54%，收8.31美元，換算台股價格為50.82元。

日月光ADR跌1.20%，收7.38美元，換算台股價格為112.83元。

中華電信ADR跌0.10%，收38.39美元，換算台股價格為117.38元。