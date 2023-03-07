60歲「星爺」周星馳去年10月首開IG帳號，本來是為了要招募新人，但近日星爺玩上癮，大秀書法才華，還送了許多自己親筆寫的春聯，引來許多網紅和名人爭相留言求星爺「翻牌」。然而今(7日)港媒報導，在這一連串「朝聖」星爺的名人中，唯獨不見被封為「最受寵星女郎」的林允，甚至發現她沒追蹤周星馳，據知兩人關係生變，但並非交惡，只是林允已打算不續約，獨立單飛另起爐灶。

周星馳過去捧紅不少歷屆「星女郎」，但往往最後都傳出交惡或出走，例如黃聖依等人，而2016年演出電影《美人魚》的林允先前一度傳出深得星爺欣賞，兩人情同父女，2020年周星馳更主動加碼簽約金求續約，希望能繼續將林允綁在身邊，私下也對林允出動感情牌，獻聲力挺林允上節目，任由對方開玩笑。將對方當女兒疼愛，算是星女郎中的特例。

林允IG未追蹤周星馳帳號。（圖／翻攝自jellylinyun IG）

去年4月，港媒報導周星馳2018年開拍《美人魚2》，同年6月便殺青，但因疫情影響，不少電影票房下滑，另周星馳不得不決定暫緩《美人魚2》上檔，目前遲遲未傳出上映時間，也讓林允等同做白工，兩人關係一度傳出生變，但6月周星馳過60歲生日，林允依舊乖巧在微博曬出和星爺合影，寫下：「老闆生日快樂」，似想破除謠言。

今《東網》報導，近年林允身價水漲船高，去年接拍《夢華錄》後事業更上一層樓，近期周星馳在IG廣送「心想事成符」掀起新一波星爺旋風，但林允不僅沒留言，也沒追蹤恩師帳號，知情人透露，其實林允和周星馳的經紀約已經期滿，雙方決定和平分開各求發展，為了求獨立，林允才決定不再依附周星馳，也在社群網站減少交集，但對此，林允跟周星馳方面暫未證實。