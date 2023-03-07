新竹市水源國小舊操場使用逾28年，司令台傾斜破損不堪，被師生戲稱為「司令台爺爺」，跑道遇雨溼滑，學生活動十分危險，在多方奔走下，校方爭取到教育部體育署及新竹市政府補助，斥1593萬元整建操場，讓「司令台爺爺」於去年退休，今年初迎來全新操場。

水源國小是距離市中心最近的田園小學，操場經常可見學童跑步、玩耍的身影，然而，舊操場於1995年改建，外觀殘破不堪。操場上有座興建超過28年的「司令台爺爺」，更因年久失修，早已超過使用年限，外觀殘破不堪，頂部傾斜、水泥塊破損、掉落。

水源國小舊操場跑道脆化、地面斑駁，磨損也非常嚴重。（水源國小提供／王惠慧新竹傳真）

加上植栽樹根突起，長年影響到操場PU跑道，造成跑道局部隆起，跑道本身也脆化、地面斑駁，磨損也非常嚴重，幾乎已無摩擦力，遇到下雨時更加濕滑；遊戲區的軟墊凹凸不平，器材也都損壞，學生活動容易跌倒、非常危險。

而且PU跑道周邊並無排水系統設計，造成跑道內側長期容易積水，唯一的排水系統由於年久失修，凹凸不平且容易堵塞，經常造成積水。學校老師也常花很多時間，整理和維修操場，家長也反應，舊操場嚴重破損，容易造成危險，大熱天操場地面高達43度，實在需要改善。

水源國小斥1593萬元整建操場，讓「司令台爺爺」於去年退休，今年初迎來全新操場。（水源國小提供／王惠慧新竹傳真）

校方認為，為維護校園安全並改善整體校園景觀，舊操場急需拆除重建，終於在去年爭取到經費，讓「司令台爺爺」退休，校方經施工前多次會勘，並進行三方會議，歷經跑道刨除、地模檢查、板模勘驗、排水管檢查後，改善土壤問題並將水溝灌漿，重新舖設瀝青後，再將跑道整平，學校在今年2月迎來新的「操場哥哥」。

水源國小斥1593萬元整建操場，讓「司令台爺爺」於去年退休，今年初迎來全新操場。（水源國小提供／王惠慧新竹傳真）

新的操場跑道採用紅、灰配色，球場地面則採黃藍橘配色，十分活潑亮眼，球場中設計躲避球場並留有大片草地，完工啟用後，小朋友也在操場上開心奔跑、翻滾。

校方指出，這次施工交給世大運場地廠商，跑道採用品質較好的「合成橡膠」，光是成本就要400萬，中間的壓克力塗了5層，成本約需60萬元，下一階段的工程也已標出去，約500多萬元，沒有再興建司令台，只有1個造型平台，希望把活動的場域都還給學生。