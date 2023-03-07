由南韓知名男團「VIXX」出道的饒舌歌手Ravi（金元植），除了擁有精湛的舞台實力外，不久前也透過人氣綜藝《兩天一夜》展下私下自然的一面而獲得大批觀眾喜愛。而他也在2022年10月入伍成為「社會服務要員」（類似替代役），但沒想到今年1月就被踢爆，他疑似透過非法「逃兵仲介」偽造癲癇病例，而遭到警方調查，好不容易累積的人氣一瞬間全毀。而時隔2個月，他也終於出面承認了。

根據南韓媒體的報導，南韓檢方先前對Ravi提出拘捕令申請，而首爾地方法院也在本月6日對Ravi進行審問，法官表示因嫌疑人承認犯案，判斷他沒有逃亡、銷毀證據等疑慮因此最終駁回了檢方提出的拘捕令申請，接著法官解釋雖然嫌犯犯行重大，但還是以不拘留調查為原則，而且現階段很難判定有拘留嫌疑人的必要，因此駁回拘捕請求。。

事實上，南韓兵役問題一直都是男星們最大的夢靨，而近期接連爆出不少人以偽造病例報告逃避兵役，因此南韓檢方、兵務廳於2022年開始大動作聯手調查涉及非法減免兵役的相關人員，名單中除了出現多名運動選手外，還有不少明星藝人都涉嫌犯案，而遭踢爆的饒舌歌手Ravi就是以偽造癲癇的病例，藉此降成4級服役，成為類似替代役的兵種，沒想到他最後坦承犯案，讓不少粉絲對他相當失望。