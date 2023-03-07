經營美甲、美睫的黃姓女子，遭李姓女子提告指控與她的謝姓老公前年到摩鐵發生性行為，2人事後還互傳訊息「我喜歡愛愛完像上次一樣」「你不要借別人用」，台灣高等法院認定黃女對李的婚姻生活之圓滿、安全及幸福造成破壞，判賠15萬元確定。

李女指控，2021年9月4日晚間黃女與謝汽車旅館發生性行為，謝在6日傳送「我喜歡愛愛完像上次一樣～你躺在我身上我一直看著你醬子」、「有沒有想我」，黃女傳送「你不要借別人用」、「我會懷疑你」等語，黃須賠償精神慰撫金100萬元。

黃女辯稱，當天與謝男一同用餐後，因想到COVID-19防疫措施，才臨時改至有KTV設備汽車旅館，但她為了避嫌，留在1樓車內沒有進去2樓房間，雙方並沒有發生擁抱、親吻、性行為，且謝男傳送的訊息是誤傳，否認與謝男外遇。

高院認為，以當時2人在旅館停留時間長達約2至3個小時，如果黃女要避嫌應可先行離去，豈會獨自在車上等待謝在2至3小時後再開車送她回家，又在2天後收到謝的訊息沒有加以否認及澄清，2人已發生逾越正常往來之婚外情，判黃女須賠償15萬元確定。