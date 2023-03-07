烏克蘭小城馬林卡歷經戰火摧殘後的狀況。（圖／翻攝自烏克蘭外交部推特）

俄烏戰爭自2022年2月24日開打，至今仍未結束，而近日兩岸關係越發緊張，台灣是否可能成為下一個烏克蘭，各界均相當關心。前立委蔡正元分享烏克蘭一座僅比信義計畫區大1.5倍的美麗小城馬林卡打完城鎮戰的下場，直言「台北城鎮作戰的結果，信義計劃區會比馬林卡好多少，真的只有天知道。」

蔡正元昨（6）日在臉書表示，烏克蘭東部有一座美麗的觀光小城馬林卡，但因烏克蘭政府想加入北約與「去俄羅斯化」的極端政策，引爆了烏克蘭東部長達8年的內戰，接著又與俄羅斯發生軍事衝突，烏政府選擇在馬林卡與俄進行城鎮戰，結局就是馬林卡成為一片廢墟焦土。

「原本美麗的教堂已不復存在！」蔡正元指出，俄烏之間的衝突，應該與北約及烏東內戰等議題一併處理，但烏克蘭與歐美國家卻要全世界譴責俄羅斯「侵略」，還絕口不提烏東內戰等問題，如此一來問題永遠無法解決。

蔡正元強調，信義計畫區比馬林卡還要小，是全台最美麗的商圈，台灣人必須想清楚，兩岸問題若不從政治面來處理，而是要配合美國人打城鎮戰的話，「信義計劃區會比馬林卡好多少，真的只有天知道，而且高雄連城鎮作戰的機會都沒有！」