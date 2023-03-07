2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽在台中登場，全台缺蛋潮中，負責供應球場膳食：饗賓餐旅透露為供應每天6餐次、近千人份的膳食，每日需備500顆蛋、100公斤牛肉等食材，球員們食量超大50人份餐食10人很快就嗑完；而試菜過程中，廚師團隊曾製作一鍋茶葉蛋未料遭美國職棒MLB退貨，全進了中信兄弟口中。

2023世界棒球經典賽，6日熱身賽率先登場，而A組預賽3月8日至12日將在洲際棒球場開打，負責經典賽台灣分組賽球場球員膳食的饗食天堂指出，為滿足每日兩場比賽、近千人的餐食，餐飲團隊每日需備牛肉100公斤、蛋500顆、青菜300公斤、鳳梨80公斤、西瓜180公斤、香蕉50公斤、蘋果120顆、芭樂100公斤。

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽在台中登場，球場膳食由饗賓餐旅進駐負責提供每天近千人份、50品項的膳食。（饗食天堂提供／馮惠宜台中傳真）

另，由於球員們食量驚人，米飯每日都需150公斤，還要準備義大利麵3箱、4款麵包共600顆，其他還包括鹽焗雞、燒鵝等食材；考量球員們營養需求，膳食設計每日提供至少兩肉、兩澱粉、兩蔬果，其中雞蛋是優質蛋白質來源，主辦單位要求一定要有蛋，而饗賓餐旅特別將台灣在地茶葉蛋入菜，未料卻遭MLB以帶殼要撥才能食用退貨。

但這整鍋茶葉蛋，廚師團隊也不敢浪費，啟動惜食計畫，轉而為當時在球場練球的中信兄弟加菜，尤記得當時一人4顆，全數被嗑完。饗賓餐旅資深經理戴菀伶表示，目前提供膳食蛋料理包括：西班牙烘蛋、南瓜蒸蛋、黑松露蒸蛋。昨（6日）晚間中華隊晚餐就有黑松露蒸蛋。

饗賓餐旅旗下品牌包括饗食天堂、開飯等，這次承辦經典賽球場膳食，以大遠百饗食天堂為後端支援，前線後線動員三百名人力，並挑戰球場不能用明火的規定，每天從上午10點起供應輕食、熱食（澱粉）、午餐正餐、輕食、熱食（澱粉）、晚餐正餐等6餐次、50品項的餐食。