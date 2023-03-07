數月來俄烏兩軍在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）陷入苦戰，目前俄軍已從三面包圍，外界認為，就算烏軍撤出，也不會對俄軍造成重大影響，不過基輔昨（6）日仍堅稱繼續保衛，強調死守巴赫姆特有2大目標，分別是為補充軍力爭取時間，以及讓俄軍造成重大損失，而烏軍已達成目標，將是「巨大戰略成功」。

烏克蘭稱，不會撤出烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）。

半島電視台（Al Jazeera）報導，俄烏兩軍自去（2022）年8月開始在巴赫姆特激戰，目前俄軍包圍巴赫姆特3／4外圍區域，德國不來梅大學（Bremen University）歷史學者米特羅新（Nikolay Mitrokhin）分析，即便烏軍最終決定撤出巴赫姆特，這項決定也不會是大災難。

他說巴赫姆特之所以重要，主因在於它是烏軍防禦頓巴斯第二道防線的中心，不過隨著俄軍攻占鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）、近乎包圍巴赫姆特後，「重要性已經大幅下降」，「所以失守不會對戰爭造成重大影響。」

米特羅新認為，失去巴赫姆特，代表俄軍強攻巴赫穆特以西100公里托列茨克鎮（Toretsk）的烏軍第三道防線前不會遇到太大阻礙，但他預估俄軍最快也要5月中，才有機會進攻巴赫穆特西邊55公里的克拉莫托斯克市（Kramatorsk）等戰略城市。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨日也表示，巴赫姆特淪陷不代表俄軍改變戰爭態勢，他認為巴赫姆特的象徵意義「大於戰略及作戰價值」。

針對外界質疑巴赫姆特的重要性，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）周一表示，烏軍內部已達成共識，要繼續保衛巴赫姆特。

烏克蘭稱，會繼續保衛烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，波多利雅科昨日稱烏軍防禦巴赫姆特「已達成目標」，對烏軍來說是「巨大戰略成功」。

他說烏克蘭死守巴赫姆特有兩大目標，分別是為補充軍力爭取時間，以及對俄軍造成重大損失，他說關於防禦巴赫姆特，烏軍已「1000%達成目標」，「軍隊一方面實現了摧毀敵軍主要備戰部隊的計畫，一方面也在訓練數萬烏軍，為反攻作準備。」

他說就算烏軍轉移陣地，防禦巴赫姆特，對烏軍來說將是巨大戰略成功，為未來的勝利奠定基礎。