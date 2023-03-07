行政院長陳建仁陳建仁上午赴立法院備詢前受訪。（黃婉婷攝）

國防部長邱國正昨日在立法院首度證實，我國正與美方磋商，美軍擬將在東亞的軍備庫存，改存放到台灣，更稱中共對台動武態勢比以前強烈。對此，行政院長陳建仁7日表示， 美國跟台灣都有維持印太地區自由開放的理念，雙方會繼續合作，政府不容許台海和平、台灣主權受到侵害，「我們會努力備戰才能避戰，能戰才能止戰」。

陳建仁上午赴立法院備詢前受訪指出，他在施政報告講的很清楚，維護台海和平穩定是全球民主國家的共識，政府對於台海和平一向堅持「兩個堅持」，也就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，也堅持堅持台灣主權不容併吞和侵犯，會盡最大努力促進台海和平。

陳建仁指出，美國跟台灣一樣，都有維持印太地區自由開放的共同理念，雙方會繼續合作，更重要的是，政府不容許台海和平、台灣主權受到侵害，「我們會努力備戰才能避戰，能戰才能止戰」，會加強努力促進台海穩定和維持台灣主權。