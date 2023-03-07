南台灣陷入缺水危機，而今年至今降雨偏少，以2月為例，北台灣的石門水庫集水區降雨量僅25.5毫米，另寶二水庫系統集水區降雨量也只有31.7毫米，僅為歴年平均值的20％及25％，但石門水庫蓄水率仍然接近7成（69.1％），寶二水庫系統亦有62.4％，各項供水穩定無虞。北區水資源局強調，目前正值枯水期，河川流量降低，且5月前降雨不容樂觀，已採取日日監看、跨域調度、啟動備援水源及節水等措施，力求協助農民完成1期稻作插秧作業。

寶二水庫系統集水區2月降雨量僅31.7毫米。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真)

北水局副局長郭耀程指出，依歴年統計資料，目前石門水庫蓄水量1.42億噸，仍較近5年平均蓄水量1.36億噸高出600萬噸；寶二及寶山水庫合計蓄水量2278萬噸，較近5年平均蓄水量2000萬噸仍高約280萬噸，水情正常。但考量中央氣象局預報3及4月降雨量正常偏少，除加強監視水情變化外，並與台水公司區處、農水署管理處及竹科管理局等機關合作，掌握、調度用水，力求轄區供水穩定。

他也說，目前已透過板二計畫由新店溪（翡翠水庫系統）調供水源至板新地區，每日可達81萬噸，使石門水庫供水壓力大幅減輕，並可再南調水源每日約17萬噸至新竹地區，讓桃竹與板新地區供水穩定。外界較關切的新竹地區，也已啓動頭前溪所有抗旱水井，以提供備用水源因應河川水量之不足。此外，新竹科學園區也超前部署抗旱，由園區廠商自主節水5％，力求供水時程可延長。

有關農業用水部分，在農水署各管理處採精緻節水及分區灌溉下，目前整田比例已有60％至80％，預計3月下旬可完成插秧。北水局將全力協助農民完成一期稻作的耕種，呼籲民眾持續節水，愛惜珍貴水資源。