許多人喜歡喝酒紓壓、消愁，家醫科醫師李思賢直言，「喝酒的確會傷害我們的身體」。亞洲人由於基因的關係，喝完酒後臉紅的比例非常高，「得癌症的風險比不會臉紅的人高許多」。

李思賢在臉書發文指出，肝臟是處理酒精的主要器官，喝酒後，小腸會吸收乙醇（酒精），運送到肝臟代謝。但是肝臟同時也負責醣類、氨基酸和脂肪的代謝，這些代謝是有先後順序的；酒精對於身體的傷害最大，一旦攝取酒精，肝臟就必須耗費手中的資源代謝它，所以喝酒會減低肝臟燃脂的效率。

李思賢指出，更糟的是，酒精會在肝臟經由乙醇脫氫酶（ADH，一種酵素）的作用轉化成「乙醛」；「乙醛」才是真正導致問題的元兇，它會引起所有酒醉症狀，像是頭暈、頭痛、嘔吐、臉紅等。接著乙醛經過乙醛脫氫酶（ALDH，另一種酵素）轉變成沒有毒的乙酸，藉由流汗及小便排出體外。

李思賢提醒，亞洲人因為基因ALDH2的關係，常常會缺少乙醛脫氫酶ALDH，所以喝完酒後臉紅的比例非常高。這些沒有被代謝掉的乙醛會在身體裡面循環，消耗身體裡的抗氧化物和酵素。「所以會臉紅的人不適合喝酒是真有其事，喝酒會臉紅的人，得癌症的風險比不會臉紅的人高許多，千萬不可認為只要喝多就會改善。」

至於喝越多酒越不容易醉，是因為大腦對於酒精已產生抗性，並不代表身體越來越能夠處理酒精。李思賢呼籲，就算臉不會紅也不要太常喝酒，因為酒精會消耗身體裡的抗氧化物與酵素，使外貌看起來變老。

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