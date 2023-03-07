苗栗縣苗栗市光復路1家彩券行，4日凌晨3點半左右，遭竊賊以千斤頂撬開鐵門潛入，竊賊將店內370本面額不一的刮刮樂彩券洗劫一空逃逸，店家粗估損失10萬多元，警方事後透過店內監視影像，鎖定一名劉姓毒品人口，6日凌晨1時許，在新北市樹林區順利將劉姓嫌犯逮捕歸案，起出剩餘約300張尚未刮完的彩券。

苗栗警分局專案小組發現劉嫌搭火車南下犯案，循線找到他位於新北樹林的租屋處進行埋伏，6日凌晨1時許，發現劉嫌正要外出，立刻當場將他壓制逮獲，隨後起出未刮完的刮刮樂彩券800多張。劉嫌供稱自己犯案後已刮完500多張，得手近2萬元的彩金，但是都拿去購買毒品，身上只剩下4000元。

根據了解，劉嫌竊賊趁半夜四下無人，偷偷以千斤頂將彩券行鐵門撬開，再以磚頭撐起好讓他鑽入店內，竊賊將各種面額的刮刮樂彩券共370本，全部搜刮一空後逃跑，還將作案工具遺留在現場，業者白天到店面準備營業，才知遭竊連忙報警，業者估計至少損失數10萬元。