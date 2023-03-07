一名85歲的婦人近3個月偶而出現血尿情形，就醫發現在膀胱右側壁和右輸尿管開口，有大範圍「花椰菜狀」腫瘤，明顯看起來是膀胱泌尿上皮癌（膀胱癌）。醫師表示，該患者長期服用中草藥，而膀胱癌的危險因子除了抽菸、環境毒素外，還有馬兜鈴酸等中草藥。

北市聯合醫院陽明院區泌尿科醫師賴明志表示，該名患者的腫瘤嚴重到右輸尿管開口已無法確認，因此透過經尿道膀胱腫瘤電刀切除合併雷射輔助腫瘤切除手術，病理報告為淺層膀胱癌，手術後接受膀胱化療藥物灌注治療。

賴明志說明，泌尿道上皮癌可發生在腎、輸尿管及膀胱，95%的泌尿道上皮癌發生在膀胱，90%的患者會有血尿現象，25%的患者會頻尿、急尿。早期膀胱癌病變，最常從膀胱內壁的上皮細胞開始發生。

賴明志表示，目前台灣膀胱癌的主要危險因子，包括抽菸、中草藥（例如馬兜鈴酸）和環境毒素（例如苯環類物質）；中草藥馬兜鈴科植物的主要作用在於清肺、活血、止咳、止痛和利尿，也被當作減肥藥使用。馬兜鈴科植物含馬兜鈴酸，現今已被證實是非常強的致癌物，有引發膀胱泌尿上皮癌的風險。

他提醒，不吸菸、避開二手菸、不要服用標示不明中藥、避開環境化學毒素，有利預防膀胱癌，如果長期接觸膀胱癌危險因子的人，應定期至泌尿科檢查，以利早期發現、早期治療。