總統府秘書長林佳龍6日陪同台灣綠色立委聯盟一行80多人到訪澎湖，並到馬公市公所聽取市政簡報，剛上任的市長黃健忠親率市所團隊熱烈歡迎接待，並以「馬公市智慧城市‧生活應用發展」與「市場環境改造暨未來展望」規劃為題簡報，希望中央能支持智慧桿、智慧醫療、數位票券、智能垃圾桶等專案的推動，林佳龍期待馬公市往「示範型、前導性」方向規畫，成為台灣智慧城市的標竿。

黃健忠表示，馬公市是澎湖發展的重心，人口佔60％以上，他上任之後，立即帶領團隊成員做施政的願景規畫，匯集市公所各相關單位的意見，並親率課室主管赴台灣本島進行參訪與學習之旅。

黃健忠將智慧城市推動的各項進程、城市願景向林佳龍報告，希望獲得中央支持，一起來推動馬公市的發展。林佳龍強調，期待馬公市可以朝「示範型、前導性」的方向發展，鼓勵市公所團隊積極研擬計畫，向中央積極爭取預算補助，林也承諾會盡力幫忙，允諾提供計畫諮詢及顧問的角色。

林佳龍到馬公市公所聽取市政簡報，黃健忠將智慧城市推動的各項進程、城市願景向林報告，希望獲得中央支持，一起來推動馬公市政發展。（馬公市公所提供）

林佳龍此次陪同台灣綠色立委聯盟造訪澎湖，該聯盟由秘書長謝欣霓率團，資深立委廖本煙帶隊，先後拜會澎湖縣政府、馬公市公所等機關。陳光復在接待時提出，澎湖與金馬軍公教離島加給長期存在不公平現象，離島建設基金300億用逐漸用罄未補足、澎防部莒光園區遷建案預算，行政院未編列等事項，希望林佳龍秘書長與綠委能多多在立法院幫忙促成。