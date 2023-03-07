李根在與金剛廣告合作的緣起，有鑒於不管是檢測近視的視力表，或是檢視色盲的色盲表都已深入人心為大眾所了解，唯獨事關失明原因之一的黃斑部病變的簡易檢測幾乎少為人知。（李根在提供）

近日在新莊輔仁大學附近出現只有水平和垂直線所構成格子的戶外廣告看板，看板上沒有任何廠商文字資訊，圖案看似圍棋盤，又像是視力測驗的圖像，這看板究竟要傳達什麼引起民眾好奇？

台灣近視人口比例全球第一，據統計每10人就有9人近視，更值得注意的是，高度近視的人口占全國近視人口的3到4成。高度近視絕對不僅僅是「度數比較深」而已，高度近視患者因為眼球結構改變，易造成視網膜周邊部位變薄，進而可能產生視網膜裂孔，甚至造成對視力嚴重威脅的視網膜剝離。而黃斑部病變與青光眼、白內障同為失明的三個主要原因之一。

黃斑部位於眼球後部視網膜中央，感光細胞密度最高的一塊區域，是影響視力最重要的部位，一旦黃斑部發生病變，中心視力隨即受到影響，其症狀包括：視物扭曲變形、視力模糊、視中心光感變灰暗，嚴重時甚至產生塊狀暗點遮住視中心。

藝術家李根在以自身高度近視的經驗，曾經過兩次因為飛蚊變多驚覺眼睛問題而及時就醫，經雷射手術治療將視網膜破洞補起來。因這個經歷讓李根在知道有更簡易的檢查方式，判斷視網膜黃斑部是否有病變，此即「阿姆斯勒方格表（Amsler Grid）」。透過方格表上的垂直水平線觀看這些線條有無變形、黑影是否變大等問題，來作為平日簡易檢測視網膜有無病變。

此次李根在與金剛廣告合作的緣起，有鑒於不管是檢測近視的視力表，或是檢視色盲的色盲表都已深入人心為大眾所了解，唯獨事關失明原因之一的黃斑部病變的簡易檢測幾乎少為人知。身為近視比例世界第一的台灣來說，透過廣告看板變身簡易檢測視網膜病變的工具，對於保護自己眼睛、隨時檢測自己的視網膜有無問題的方法有更多的了解，當然，對高度近視患者而言，定期回診檢查才是保護自己視力最重要的事。