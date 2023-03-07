Netflix近期推出《以神之名：信仰的背叛》紀錄片，揭露韓國4名邪教教主的故事，其中又以「攝理教」的教主鄭明析最引人注目，他因長年以宗教之名性侵及綁架來自亞洲各地的多名女信徒，台灣也出現百位受害者，就連知名YouTuber阿滴及滴妹也承認曾加入此教會。而資深媒體人黃揚明昨（6）日晚間也出面爆料當年鄭明析的實際情況，更表示聽說他專門鎖定「北一女」的學生，並曝光該教會控制信徒的駭人手法。

資深媒體人黃揚明在看到知名YouTuber阿滴發出的聲明之後，也轉發貼文透露「這個教會基本上在表面上真的和一般教會如出一轍，甚至更給參與者比家庭更溫暖的關心、照顧，並且透過啦啦隊、足球、排球等團體活動讓參與者取得成就感後，才會開始進行『聖經課程』，並在課程（洗腦）結束過後，才有機會到韓國的教主聖地『朝聖」』。」

黃揚明接著表示「參與過的人當然很多，畢竟許多該教教徒都是台大、政大等名校校友，今天還聽說北一女都已經被鎖定，傳教者打著學長姐名號給予生活照顧，就會讓參與者與原本的家庭、社團、社交生活距離更遙遠，進而被控制。但無論如何，光是幫教主鄭明析洗白這件事，就證明這個教派絕對不正派。」

最後黃揚明也透露「該教派很愛告人」擔心自己可能會因此被告。但網友看到他的貼文後，也紛紛留言「不能討論的教派，好神聖喔」、「有些嚴格的教會，連哈利波特都不能看」、「那些生活被教會佔據不是自己的人生，蠻可憐的」意外引發話題。