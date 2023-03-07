成人片導演圤智雨執導《華根初上》後，知名度水漲船高，不時在社群網站分享小模、網紅圈八卦內幕的他，日前爆料賣淫業者推銷飯局妹時，竟把「不合法工作內容用文青包裝合理化」，更藉身邊真實事件為例，呼籲所有女性：「不要為了錢迷失自己」。

圤智雨透露近來收到網友傳的飯局妹IG，看完內容忍不住驚呼賣淫業者行事大膽，竟把「不合法工作內容用文青包裝合理化」，接著爆料台灣展場圈超過六成經紀人，白天幫模特兒接活動，晚上改接飯局及S的工作，至於有些經紀人不想當壞人，便找缺錢女模配合，讓女模去找女模來做S或接飯局和包養，最後東窗事發，被警察抓的也是女模，接著表示不排除供出有接洽飯局及S的經紀人，因為認識的狗仔早將證據蒐集齊全。

不過話鋒一轉，圤智雨語重心長呼籲所有女性：「不要為了錢迷失自己」，指出周遭有被包養及接過S的女生為例，透露跟不喜歡的人發生關係後，才意識到即便用錢也彌補不了，久了之後不僅價值觀會改變，也無法判斷是非對錯，甚至擔憂身邊的人發現頻頻說謊，但內容漏洞百出，只是旁人不願戳破。

圤智雨近來被網紅圈瘋傳擁千萬身價，他表示頭腦價值絕對超過千萬，但身價並非謠傳的千萬而已，接著自爆先前被大陸業者挖角時，對方開出的條件就遠超過此價值，只不過對於目前自由愜意的生活感到滿足，便一直安於現狀。