隨著疫情趨緩，人們逐漸回復正常生活，但仍有許多人尚未從疫情的衝擊中走出來。一名單親的計程車運將因受疫情影響生活及收入，僅能冒著違規的風險載著幼子一起跑車賺錢，希望乘客能「高抬貴手」不要檢舉他，故事看哭了不少網友。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享2張網傳照片，只見畫面中，照片是從計程車後座所拍下，司機在椅背貼了一張手寫字條，指出因受到疫情影響生活及收入，只能利用孩子放假的時間繼續工作，「我是一名單親爸，父母都已經不在了，沒人可以幫忙我」。
因此他只能帶著孩子一起跑車，讓孩子坐在副駕駛座或是在後車廂睡覺，並強調「他很乖，不會吵到您休息」，因為過去曾遭到乘客檢舉，他寫下這張字條希望能獲得乘客諒解，「希望您不要檢舉我，我只剩下2次的機會了，請您高抬貴手，拜託您了」；而另一張照片可以看見一名男童坐在副駕駛座靠著窗戶睡著了。
貼文曝光後引發熱議，網友們被這則故事所感動，紛紛留言為運將打氣，「不知道大哥被生活打了多少巴掌才會寫出這寫文字，加油」、「請問檢舉的人是家庭沒溫暖？」、「檢舉的真的是號霸修營啊」、「想知道這位司機爸爸所在縣市跑車地區，蠻常搭車的，希望給這位司機爸爸多一些機會收入」、「認真生活的人不該被奧客霸凌」、「向認真生活的男人致敬」、「在後車廂睡覺很像命案欸」。
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