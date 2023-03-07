退伍軍官當共諜？《日經》澄清報導非社方立場 網友看到「這句」全爆炸

《日本經濟新聞》近期報導台灣不少退役軍官涉嫌販賣情資，引發各界輿論不滿，國防部長邱國正6日更是表示，目前已經採取3個管道進行抗議。《日經》今(7)日做出回應，強調報導內容為受訪者個人意見，之後會致力於公正報導，然而台灣網友看到後，多不買帳，並怒批「撇得一乾二凈」。

《日經》今在原報導相同版面及網路上發出聲明，強調報導中的說法僅是受採訪者的個人立場和意見，不代表日本經濟新聞社的立場，對於報導所造成的後續困擾表示遺憾，今後會致力於報導的公平性。

然而台灣網友們看到《日經》的回應，紛紛表示不滿，「到底是採訪誰？誰又有那麽大的公信力讓日媒刊發？」、「殺人放火的都說遺憾」、「本來就不該將未查證的個人意見當做事實報導，何況涉及它國國防？做為一個報社，實在是非常失格」、「日經回答根本就是推托之詞，果然如馮部長所說：就是放他X的屁」、「公平性報導在哪？」

媒體人黃暐瀚也指出，這篇報導嚴格來說不算「致歉」，只是說明這個內容，是採訪台灣「當事人」的結果，不是日經自己的結論，但造成了混亂，所以表示遺憾。