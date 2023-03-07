Airbnb發言人表示：「我們不得已決定重組並縮減人力招募團隊規模，以符合公司未來人才招募目標。」他強調這不代表Airbnb將展開更大規模裁員。
Airbnb日前公布去年第四季營收創新高，並締造公司史上首次年度獲利。當時執行長切斯基（Brian Chesky）曾宣稱Airbnb是少數沒有裁員的科技公司，但透露未來只會針對重要職位招募新血。該公司上回裁員是在2020年疫情高峰期，當時一口氣裁員25％。
度假租屋網站Airbnb稍早證實，由於公司放緩人才招募速度，因此決定人力招募團隊裁員30％，相當於裁員27至28人。Airbnb全球員工超過6,800人。
Airbnb發言人表示：「我們不得已決定重組並縮減人力招募團隊規模，以符合公司未來人才招募目標。」他強調這不代表Airbnb將展開更大規模裁員。
Airbnb日前公布去年第四季營收創新高，並締造公司史上首次年度獲利。當時執行長切斯基（Brian Chesky）曾宣稱Airbnb是少數沒有裁員的科技公司，但透露未來只會針對重要職位招募新血。該公司上回裁員是在2020年疫情高峰期，當時一口氣裁員25％。
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