最新報告指出上周澳洲消費者預期通膨率維持在5.2％，消費者對財務現況的信心指數下滑1.5點，對未來財務前景的預期指數稍稍上升0.3點，對經濟現況的信心指數下滑1.2點。
市場預期澳洲央行十度升息 消費者信心下滑
澳盛銀行最新調查顯示，上周澳洲消費者信心指數下滑0.1點至79.9點，主因是市場高度預期澳洲央行在7日決策會議後宣布官方現金利率從3.35％升至3.60％，這將是連續第10次調升基準利率。目前市場預期基準利率達到4％之前，央行將繼續升息。
澳盛銀行最新調查顯示，上周澳洲消費者信心指數下滑0.1點至79.9點，主因是市場高度預期澳洲央行在7日決策會議後宣布官方現金利率從3.35％升至3.60％，這將是連續第10次調升基準利率。目前市場預期基準利率達到4％之前，央行將繼續升息。
最新報告指出上周澳洲消費者預期通膨率維持在5.2％，消費者對財務現況的信心指數下滑1.5點，對未來財務前景的預期指數稍稍上升0.3點，對經濟現況的信心指數下滑1.2點。
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