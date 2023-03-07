60歲吳宗憲在演藝圈出道近40年，憑著優秀的主持功力與幽默的口條，成為綜藝天王。近日，吳宗憲在節目中分享自己的超夢幻工作經驗，有次接到婚禮邀約，原以為只是單純表演，結果他只吃飯以及跟新人們拍照，竟然領到400萬元台幣酬勞，令現場來賓羨慕不已。

吳宗憲日前在節目《小明星大跟班》分享，有一次接到大陸瀋陽的工作，受邀參加一對新人婚禮，由於正值冬天相當寒冷，再加上吳宗憲才剛結束上海的表演，正準備返台探望家人，但一聽到酬勞有80萬人民幣，換算當時台幣匯率大約400萬元，而且經紀人已經收錢了，讓他頓時腦衝，激動表示：「好！你既然答應人家，我就勉為其難的飛這麼一趟！」

他辛苦殺到瀋陽的婚禮現場後，看見前面好大的宴席，後面弄了一桌，「只有我跟我經紀人，兩個人在那吃飯。」而且現場很多國家級演員、藝術家、聲樂家來表演，眼看時間已經是8點40分，讓他相當著急，「甚麼時候輪到我上台」

結果那對新人才緩緩走過來，「憲哥！我當時跟我媳婦（新娘）求婚的時候，就是唱你那首《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》。」原來新郎正是東北鋼鐵大王的兒子，夫妻倆開心合照後，也請吳宗憲坐一會兒再離開。

吳宗憲分享自己曾接到一個酬勞將近400萬的台幣的夢幻工作。(影片來源/我愛小明星大跟班 Youtube)

最後，直到現場開始散場送客，吳宗憲也沒上台表演，而且當天晚上他還被安排入住一間高級酒店的總統套房，酬勞也確實進到帳戶，讓他充滿困惑表示：「拍2張照片，80萬人民幣！」，這個超輕鬆的工作也讓來賓震驚不已。