基隆市長謝國樑昨開炮，稱基隆捷運是中央政府提出的重大國家建設，應由中央政府支應相關營建支出，不可能吞下從17億爆增到53.85億的分攤款，對此，前基隆市長、內政部長林右昌7日承諾，會和中央溝通爭取，看是否以過去財政等級第4級的補助比例來給基隆支持，「中央政府在財政上應該鼓勵好學生，而非懲罰好學生。」

林右昌上午赴立法院備詢直言，縣市長應該多努力點，多去了解基隆捷運，其實53億中有10幾億、將近快20億應是土地部分的經費，而土地取得可以用其他方式處理，不一定要直接付錢。

林右昌舉例，新北市就有一些做法可供參考，加上他擔任市長時努力推動財政改革，所以基隆市的財政等級從第四級跳為第三級，因為中央補助的比例下降，「這部分倒是可以跟中央來溝通、爭取，看是否仍用過去第四級的補助比例，來給基隆支持。」

林右昌表示，中央政府在財政上應該鼓勵好學生，而非懲罰好學生，這部分可以來加油。他強調，與其進行政治喊話，不如實事求是，務實跟中央合作、解決問題，「我過去也是這樣子做，希望未來中央多給基隆捷運支持，地方也多加油」。

至於謝國樑喊話林右昌減輕負擔、爭取中央的建設經費，他說，這不需要拜託，謝市長是基隆市市長，過去基隆市有捷運專案會議，因為基隆沒有捷運局，一定要由市長親自召開會議，才有辦法解決土地取得、周邊TOD（大眾運輸導向發展）的規畫，否則基隆捷運沒有辦法像雙北由捷運局來往前推動。