陸委會主委邱太三上午赴立法院備詢前受訪。（黃婉婷攝）

大陸國台辦上月證實，中國航空主管部門已透過「海峽兩岸空運協議」致函台灣，期許能優先考慮恢復廣州等16個兩岸直航點，表態歡迎陸客來台，但至今都無下文。對此，陸委會主委邱太三7日表示，陸方在2019年7月31日開始便停掉大陸到台灣的自由行，「他們也說這是政治因素，我想可能是對方應該要把政治的因素去除掉吧！」

邱太三上午赴立法院備詢前受訪指出，邱太三表示，有關兩岸恢復直航部分，相關單位都持續開會，希望越快有消息，再向各位報告。

媒體提問，旅遊業認為陸委會對兩岸旅遊「已讀不回」，邱太三說，大家要去回顧一下，陸方在2019年7月31日開始，便停掉大陸到台灣的自由行，「他們也說這是政治的因素，我想可能是對方應該要把政治的因素去除掉吧」，特別是上個月陸方開放20個國家和地區能夠出來旅遊，其中也不包括台灣。

此外，對於大陸國務院總理李克強堅定「反獨促統」，邱太三稱，昨天院長陳建仁都已回應，「4個堅持」是台灣最大共識，希望陸方審慎看待台灣人民的最大共識，才有助於兩岸交流。

「4個堅持」是蔡英文總統2021年國慶大會時提出的兩岸政策主張，內容包括「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。