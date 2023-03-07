昨（6日）威力彩11.6億頭獎順利開出，獎落高雄、台南兩地，得主將各拿到5.8億，有趣的是，兩家開出頭獎的彩券行，在開出頭獎前沒多久，一家看到蝴蝶在店裡飛舞，另一家則是看到虎斑貓出沒。

昨威力彩頭獎金高達11.6億，這次沒有再摃龜，開出共2注中獎，每注各得5.8億，讓不少人相當羨慕。ETtoday報導，開出頭獎的兩家彩券行分別是位在高雄的天福彩券行與台南市八九九彩券行。

彩券行業者也透露，中獎前的幸運巧合，高雄的業者鄭小姐透露，前陣子才剛看到蝴蝶，今日就開出大獎，更不可思議的是今天是她的生日（6日）興奮表示，比起想著打烊要如何慶祝，更開心店裡開出大獎。

此外，台南的業者也分享，店裡前陣子來了一隻虎斑貓，或許是貓來富招財，讓店裡幸運地開出5.8億。儘管業者並不知道中獎人是誰，但可以跟大家分享最夯的買法，是花800元買第2區1到8號，以及5600元包牌。