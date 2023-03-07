南韓大勢女團TWICE台灣成員周子瑜，擁有精緻甜美外型的她，在台韓人氣相當高，且她的IG追蹤人數也突破千萬大關，近日TWICE在「Billboard’s 2023 Women in Music」奪下「突破獎」，並在舞台上演出英語單曲〈MOONLIGHT SUNRISE〉，而周子瑜也曬出她與成員身穿演出服的自拍照，服裝低胸方領的設計，意外曝光周子瑜的好身材。

周子瑜日前在IG限時動態中曬出她在「Billboard’s 2023 Women in Music」舞台上表演英語單曲〈MOONLIGHT SUNRISE〉時的演出服，照片中可見周子瑜與成員Mina一同看相鏡頭嘟嘴放電，而值得注意的是周子瑜身穿有蝴蝶結裝飾的蕾絲宮廷式方領低胸上衣，意外展現出她的好身材，而脖子配戴的珍珠項鍊讓她整體顯得更加優雅，讓許多粉絲網友瞬間暴動。

周子瑜與團員Mina嘟嘴自拍。（圖／截圖自周子瑜IG）

事實上，TWICE預計在 10日推出專輯《READY TO BE》，從官方釋出的形象照中周子瑜身穿開V特別剪裁短版上衣露出一截小蠻腰，其他成員也都以甜酷造型亮相，可發現團體風格已漸漸改變，如今周子瑜意外展現自己的好身材，讓不少粉絲看到直呼「眼睛不知道要放哪」、「平常果真深藏不露」。

然而，在5日官方發出新歌《SET ME FREE》的 MV預告，片中TWICE更是罕見全員素顏上陣，且影片上線短短15小時內已累計百萬人觀看，粉絲都留言大讚「還是好美」、「概念真好」、「美女卸妝還是美女」、「迫不急待想看完整版」。