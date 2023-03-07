心臟是人體最重要的器官之一，一旦功能衰退，嚴重度遠高於其他器官，心臟科醫師表示，民眾可透過飲食等方式來保護、增強心臟功能，除了高纖外，酪梨被認為可有效減少低密度膽固醇，進而明顯降低心血管風險，也大幅降低冠心病的風險。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在《下班經濟學》頻道中表示，生活中可透過運動與飲食降低心血管疾病風險，並強化心臟功能，飲食部分包括高纖飲食、選擇優質蛋白質，前者包括少油少糖，後者除了少紅肉多白肉之外，蔬果部分可多選擇酪梨、紫色蔬果與十字花科蔬菜。

陳冠任進一步說明，根據美國心臟協會期刊，酪梨可減少低密度膽固醇（即俗稱有害心血管的壞膽固醇），有助降低心血管疾病風險，但因酪梨熱量非常高，每人每天的攝取建議量為半顆到1顆。

2022年3月一項發表在《美國心臟協會期刊》（JAHA）研究指出，每周吃2次以上酪梨可以降低16%心血管疾病風險，也可以降低21%冠心病風險，若以酪梨取代起司、優格、加工肉品等可以降低16%至22%心血管疾病風險。

至於紫色蔬菜（如茄子、藍莓、蔓越莓、紫色洋蔥），他表示，因富含植化素，不只有益心臟，也有助腎臟排泄尿液。

十字花科蔬菜如高麗菜、花椰菜等，陳冠任表示，已有研究證實有助於心血管的保護，「曾有研究指出，每天只要食用10公克的十字花科蔬菜，就可減少心血管壁厚度0.8%，也就是讓心血管壁較薄，以降低血管阻塞機率。」