台南市警五分局交通分隊蕭姓警員去年9月吃午餐時，因觀看動漫「火影忍者」被人側錄PO網，不久又有外人偷翻該分隊黃姓小隊長桌上物品的影片外流。事後，警五分局查出，2案疑似分別與該分隊宋姓女警的現任男友、前任男友有關，近日除依洩密及違反個人資料保護法等罪嫌，主動移送宋員及其程姓男友，經台南地檢署聲請2人羈押禁見獲准外，也對宋員報請停職處分。

據查，32期的宋員剛分發到派出所時，因交往較為複雜，不少警所同事都與她保持距離，後來被調到交通分隊，竟然捲入洩密案遭分局法辦。

去年9月間，網路平台爆料，指警五分局交通分隊蕭姓警員，在「民眾」洽公時觀看動漫「火影忍者」。事後，警方追查發現，該「民眾」即是宋員的現任程姓男友，當時只是因為不滿要進入分隊探班宋員，被蕭員攔下盤問，才趁著蕭員下午2點吃午餐休息時，側錄對方觀看「火影忍者」的畫面上網爆料。

不料，「火影」事件剛過不久，去年11月間，該分隊又有一段辦公室的監視器畫面被PO網，1名陌生男子深夜時分在分隊黃姓小隊長的桌上翻找東西，後來警方查出，該陌生男子即是宋員的吳姓前任男友，已依洩密罪嫌移送法辦。

警五分局進一步追查發現，外流的辦公室監視器畫面，早在「火影」事件發生之前，宋員即委託林姓女警幫忙調閱，除懷疑2女警涉及違規調閱監視器畫面，也查出因另有民眾翻閱事故卷宗，擔心2員調閱的個資遭不法利用，除報請檢察官指揮偵辦外，也配合針對查扣的證物擴大分析清查中。

檢警為掌握宋員的具體事證，由警方先將宋員從交通分隊調到警備隊，本月3日清晨6點，警五分局督察組與警察局督察室、政風室及警政署政風室人員，再兵分4路持搜索票，針對涉案的宋員及程男住居所及辦公處所同步搜索，當場查扣相關證物，並帶回涉案的宋員、林員及程男偵訊。

警方訊問後，將3人依涉嫌刑法洩密罪、個人資料保護法等罪嫌，移送台南地檢察署；檢察官複訊後，裁定林員10萬元交保，宋員及程男則因對案情交待不清且有串證之虞，經向法院聲押後，法官於4日裁准。警方也隨即依規定將宋員報請停職。