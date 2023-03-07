國際原子能總署（簡稱「總署」）3月理事會6日在奧地利維也納召開。中國國家原子能機構副主任劉敬在核安全議題下發言，就日本福島核汙水處置問題嚴正闡述中方立場關切。針對日方辯駁，中國常駐國際原子能總署代表李松行使答辯權，進行批駁。

大陸環球網報導，劉敬指出，日本福島核汙水排海關乎全球海洋環境和公眾健康，不是日方一家私事。總署尚未完成對日方處置方案的評估，更未得出具體結論，迄今發佈的3份報告均指出日方核汙水處置和監管方案，存在與總署安全標準不符之處，並提出諸多改進建議。但日方卻無視總署專業權威意見和國內外反對聲音，一意孤行批准核汙水排海計畫，並加速推進排海設施建設，這是一個機構成員國極不負責任的行為，引起國際社會和有關國家強烈關注。

劉敬表示，中方支持總署圍繞日核汙水處置問題開展的各項工作，希望總署繼續秉持客觀公正立場履職，充分聽取利益攸關方意見，嚴格貫徹落實總署相關安全標準和國際良好實踐，協助國際社會確保福島核汙水處置的絕對安全。

劉敬強調，排海並不是日方處置福島核汙水唯一可行手段，日方不應將總署技術工作組審查當作將核汙水排海的護身符。日方不得片面解讀、歪曲利用總署技術工作組相關報告，為自身排海計畫背書，也不得無視總署技術工作組權威專業意見，強推排海計畫實施，更不得為總署技術工作組推出最終審查報告人為設定時限。福島核汙水處置時間跨度長、各種不確定性凸出，日方應就核汙水處置問題接受有效的國際監督；同時，日方應正視鄰國、太平洋島國正當合理關切，與利益攸關方進行充分、有意義的協商。

李松則指出，日本不顧國際社會包括其本國民眾的廣泛質疑和強烈反對，執意強行推進福島核汙水排海準備，並企圖利用總署為其背書，這種做法極不負責任。對於日方上述行徑，包括中方在內的許多鄰國、太平洋島國不放心、不信任、不答應。中方再次敦促日方正視國際社會關切，不得擅自啟動核汙水排海。

李松強調，福島核汙水排海是一個極具爭議性的問題，需要國際社會和國際原子能總署成員國認真對待、審慎處理。總署應日方要求介入有關問題，必須保持科學、公正、透明，不能為日排海行為背書，並應建立由總署主導、有中國等利益攸關方實驗室和專家充分參與的長期監測國際安排。中方將本著高度負責態度，認真參與總署相關工作進程。