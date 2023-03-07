本屆經典賽的日本隊軍容壯盛，多虧大谷翔平在美國職棒的活躍，「日本貨」價格高漲，一連幾位日本球員赴美都簽了高薪，日媒指出這次陣中還有3位較資深的選手，經典賽表現將是他們進軍大聯盟的敲門磚。這3人分別是東北樂天金鷲左投松井裕樹、橫濱DeNA海灣之星左投今永昇太、西武獅游擊手源田壯亮。

27歲的松井裕樹是球隊守護神與聯盟救援王，他預計未來兩季就會赴美發展，美國球探正關注他的表現。日媒《共同社》指出，松井裕樹引起許多美職球隊的興趣，但是他174公分的身高在美國被認為不夠，他擅長迷惑打者而不是大聯盟主流的暴力壓制，「必須觀察他在經典賽如何對付大聯盟等級的打者。」

今永昇太今年29歲，身高178公分也不具優勢，四縫線平均時速147.3公里也不太夠，他憑藉的是精準的控球以及較少的失投。「他必須展現自己不只是一個技巧型的投手，如果他能解決幾個大聯盟打者，球團們才會覺得他有機會立足大聯盟。若他被打得很慘，他們會認為他只能對付日本打者。」

30歲的源田壯亮是連續5季游擊金手套，還拿過1次盜壘王，身高179公分以野手來說也足夠了。近年在大聯盟，優秀的游擊手供不應求，唯一的問題是源田壯亮的棒子夠不夠強，這同樣得看他是否能應對大聯盟投手的快速球，才有機會獲得美國球隊青睞。

這次經典賽很多球隊都有大聯盟球員，不一定得碰上美國隊才能讓他們表現。此外日職全壘打王村上宗隆，強力投手佐佐木朗希、山本由伸，他們早就在美國球隊的雷達裡，進入大聯盟是遲早的事。