3月14日即將迎來白色情人節，不少人會選擇在這天向心上人表示愛意，《旺好運》運勢專欄分享容易告白成功的前4名星座，依序是摩羯座、牡羊座、處女座、天蠍座，其中第1名的摩羯座近期能找回戀愛信心，可帶心儀對象去景觀餐廳用餐，並準備禮物或白色玫瑰花，就能擄獲對方芳心。

▍第四名：天蠍座

太陽、海王星、水星落入天蠍座的戀愛宮，在白色情人節時刻天蠍將桃花運大開，若有暗戀中的人建議可穿著白色衣服，並且前往河濱公園浪漫告白，成功機率將會提升。

▍第三名：處女座

冥王星順行進入處女座的戀愛告白宮位，顯示告白智慧很強，能在情人節當天得到愛情靈感與能量，建議可穿著黑色衣服，並且找個音樂餐聽，點首動人情歌給曖昧中的人聽，告白成功機率將有所提升。

▍第二名：牡羊座

金星與木星進入牡羊座的本命宮，顯示在白色情人節愛情指數爆發，若有心儀已久對象，建議可穿藍色衣服，並且帶對方到山上欣賞夜景，在滿天星星的夜空下向對方深情告白，成功機率將會提升許多。

▍第一名：摩羯座

天王星進入摩羯座的戀愛宮位，顯示摩羯座能在白色情人節裡找回戀愛信心，建議可帶心儀對象到景觀餐廳享受美食，並且準備禮物或白色玫瑰花送給對方，必能擄獲芳心。