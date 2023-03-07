前台北市長柯文哲愛將陳信瑜，涉嫌在台北市勞動局長任內不實核銷首長特別費，連自家用食材、女兒外套、家人聚餐吃火鍋都用特別費核銷，把公費當家用，總計詐領9筆共涉貪2萬2656元；另陳涉嫌洩漏鏡電視勞檢資訊給民眾黨立委；台北地檢署7日依貪汙、洩密、偽造文書等罪起訴陳女。

另陳女涉嫌以特別費向丈夫所創辦的異象公司購買以色列品牌紅酒，金額3萬4650元部分，檢方認犯罪嫌疑不足，另予簽結。

起訴指出，陳女2020年4月7日晚間到家樂福超市花1131元買養樂多、黃尾袋鼠紅酒、貝禮詩香甜奶酒、小磨坊八角粒、香瓜梨（人蔘果）、肉桂粉等自家用食材；4月8日購買打拋風味豬肉飯、鮮綠萵苣沙拉、糖心溫泉蛋、來一客牛肉蔬菜、冷藏烤地瓜共184元；事後以「慰勞同仁餐飲」等不實名義核銷。

2020年4月12日陳女到三井OUTLET，花了8290元購買女保暖長版防撥外套、童保暖連帽外套給自己及女兒，事後在發票上手寫「贈高市國際家具發展協會理事長禮物」核銷。

同年4月17日晚間，陳女到老四川火鍋店消費1539元，指示機要祕書在收據上不實記錄「與局長室同仁用餐」核銷。4月29日晚間在康是美門市以5844元購買「落建外用溶液2％三入裝」、「御姬賞Q彈膠原飲6入」、「我的健康日記SPF淨皙精」、「澳佳寶葡萄籽OPC錠狀食」、「吉斯邁炫案減壓鞋墊」、「美源花果香快速染髮霜4R」、「落建保濕豐厚洗髮乳」，並以「因公致贈社會人士禮品」核銷。

同年5月10日下午，陳因母親節前往高雄市台鋁韓式燒肉聚餐消費1208元，指示機要祕書不實註記「請局長室同仁吃飯」核銷。5月24日下午，陳休假返回高雄，與丈夫等家人至無老鍋用餐消費4017元，事後以與台灣石油工會副理事長、中石化工會理事長餐敘不實名目報帳。

同年10月28日下午，陳休假期間，前往北市信義區永心鳳茶信義店消費627元，事後以「與市政顧問餐敘」不實核銷。

此外，2022年3月9日晚間，陳將鏡電視勞檢資料透過LINE傳給民眾黨立委蔡壁如，蔡轉傳給同黨立委賴香伶，由賴香伶辦公室製作「政治力介入鏡新聞NCC主委護航到底，民主國家之恥」的記者會資料，涉及洩密。