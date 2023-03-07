1.歐洲央行（ECB）理事會成員、奧地利央行總裁Robert Holzmann接受媒體訪問時，表態支持ECB到7月的4次會議都升息50個基點，稱今年上半年核心通膨可能都維持在當前水準，不會顯著回落。他並表示歐洲央行應考慮將更多債券納入其量化緊縮計畫，以加快縮減資產負債表。

2.英國《金融時報》報導，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）擬在4月初會見台灣總統蔡英文，但地點將選在美國加州、而非台北，以免再度刺激北京當局。去年8月，前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，此舉激怒北京，並導致解放軍在台海進行大規模的恫嚇軍演。報導指出，麥卡錫已經與蔡英文達成共識，二人將在加州會面，此外，蔡英文還將在加州雷根總統圖書館（Reagan Library）發表演說，並將訪問紐約。麥卡錫辦公室拒絕對此報導發表評論。雷根總統基金會（Ronald Reagan Presidential Foundation）則證實已經邀請蔡英文發表演說。

3.美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一表示，申請《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）補助款的美國企業，如果承諾未來5年不實施庫藏股，將可以優先獲得補助款處理。雷蒙多表示，獲得政府補助的企業是取用納稅人的錢，就必須作出一些承諾，暫停回購自家股票是其中之一。其他的審批條件還包括企業需僱用工會成員，但這不是必要條件。

4.外媒報導美國私募股權投資基金已經在減少對中國的投資。在傳出美國政府準備採取新措施限制美國投資中國等敵意國家的科技領域後，彭博援引知情人士報導，拜登政府即將完成相關的行政命令。

5.美國1月工廠訂單年減1.6%，小於市場預期的年減1.8%。1月耐久財訂單經修正後仍為月減4.5%，與前值一致。扣除運輸項目的耐久品訂單由月增0.7%上修為月增0.8%。扣除國防項目的耐久財訂單經修正後為月跌5.1%，扣除飛機的非國防資本財訂單經修正後月增0.8%，均與前值一致。

6.紐約聯準銀行周一公布，2月全球供應鏈指數（Global Supply Chain Index）為負0.26，低於1月的0.94，並為2019年8月啟動這項調查以來首次出現負值，顯示全球供應鏈已經不再緊缺。報告指出，2月數據急跌，反映出供應鏈壓力大幅放緩，貿易市場回復正常。供應鏈的緊缺情況緩解，代表通膨可望回落。

7.美國10年期債息尾盤漲1.8個基點，報3.981%，盤中一度跌5.65個基點，報3.895%。

8.市場觀望聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本周在國會發表的證詞，周一紐約期金幾近收平，報每盎司1854.6美元。美元走軟，尾盤跌0.26%，報104.35。

9.周一國際油價先跌後升，連漲第5天。紐約期油收漲0.98%，報每桶79.68美元，盤中一度跌1.71%，報78.32美元。倫敦布蘭特期油收漲0.41%，報每桶86.18美元，創下2月16日來新高。雖然聯準會主席鮑爾可能在國會作證時發表立場激進的言論，但市場看好原油供給將減少、需求將趨於強勁，為油價帶來支撐。