周一泛歐Stoxx 600指數收盤接近持平，小跌0.08點或0.02%，為464,18點。歐股在上周出現這一年來最佳的單周表現。

歐洲央行首席經濟學家Philip Lane指出，即使有跡象顯示物價壓力減輕，接下來幾個月仍將有更多升息。而奧地利央行行長Robert Holzmann認為，歐洲央行在接下來的四次會議，應皆分別加息50基點。

周一公布的數據顯示，歐元區一月零售銷售為月增0.3%，年減2.3%，突顯出消費者需求疲弱，以及廣泛的經濟放緩。

「消費者肯定地在支出方面是謹慎的」，Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick說：「儘管基本面並不像人們預期的那麼積極，因為股市最近表現不佳，但技術面很好，動能不錯，而且這種狀況持續存在」。

漢莎航空大漲近5.7%，報10.95歐元；此前匯豐將該公司的評級從中性上調為買進。

義大利電信(TIM)升3.1%，報0.32歐元；稍早義大利國有銀行CDP表示，董事會已經通過一項非約束性收購要約，將收購義大利電信旗下固網業務，該要約有效日期到3月31日。

瑞士保險(Helvetia)升4.5%，報126.5瑞朗；該公司公布全年獲利高於預期，並提高派息目標。

礦業股下跌2.7%，為表現最差的板塊；此前中國將經濟成長目標下調至5%，導致基本金屬價格下跌。

不過奢侈品巨頭LVMH集團上漲1.2%，報825歐元，協助推升了Stoxx 600指數。

瑞士暖氣和通風設備製造商Belimo控股，對2023年的獲利率作出了謹慎的財測指引後，公司股價下跌了8.9%，報449瑞朗。