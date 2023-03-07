為抑制通膨，美國聯準會(Fed)多次升息，但通膨降溫速度不如預期，將持續升息至5.25%或更高，投資人不免擔憂此時是否為買債券ETF的時機？其實，沒有人能夠準確地在市場中買賣，而是採取不同的購入方式，降低成本與風險，進而提升債券利率。

投資除了要聰明選擇標的之外，影響市場的大環境亦是觀察主因。近年Fed大動作升息，2023年就已經8度升息，聯邦基準利率來到2007年新高，市場甚至預期降息時機點至少要等到2024、2025年，投資人最常問的第一大問題：

Q1. 通膨降溫速度不如預期，聯準會將持續升息至5.25%或更高，此時還是買債券ETF的時機嗎？

A1. 美債利率的高點通常會在FED最後一次升息的前一季出現，即使FED持續升息已來到尾聲，對於債券利率來說，逢高點皆是好的進場點，再說，沒有任何一位投資人，可以準確地在市場最低點時買進、市場最高點賣出，若投資手法較保守，可採取定期定額或是零股的方式，在利率高點時分批投入，進而達到降低平均成本及分散進場風險之目的。

資料日期：2000/1/1-2022/11/30 ，A級公司債採用彭博美元A級投資等級公司債指數(I05745US Index)非FH公司債A3所追蹤指數。(資料來源：Bloomberg)

投資人購入債券ETF就是將債券視為一種能「穩定領利息」的投資工具，透過資產配置將資金投資到不同類型的資產類別上，用來控制風險。和股票比較，債券的風險波動較小。所以在選擇類型上，就出現最常問的第二大問題：

Q2. 債券商品百百種？該如何挑選呢？

A2. 違約風險是投資債券最大的風險，投資專家建議挑選A等級或至少BBB等級以上的債券(例如美國公債、投資等級債)，穩定性相對比較高，尤其投資新手，先不要碰BB等級以下的債券。

其中，A級公司債殖利率自2009年之後首度高於股票收益率，債券大行情進場時機到了。若是將股債的收益率與股票進行比較，收益率較高的市場，代表投資價值較高。舉例來說，A級公司債的殖利率在2022年10月底至11月時，一度高於SP500的盈餘殖利率，目前兩者大致相當約5%，因此，美債利率若有反覆再度測試高點，則可以趁高點時進場。

A級公司債的抗衰退風險能力強，在股市下跌時可抵銷股市下跌風險，可降低資產淨值最大回撤及波動度，使投資績效更平穩。(資料來源：Bloomberg)

復華FH公司債A3(00789B)ETF基金經理人劉昌祚表示，A級公司債ETF的投資標的為全球巨型企業發行的公司債券，信用品質堪比無風險利率的美國公債，在債券投資中屬於絕對的精品。

過往全球低利率時代，A級公司債利率約3-4%，只有資金充沛的大型金融機構有能力投資，一般投資人若要靠債券獲取穩定的息收，只能接受較低信用等級的債券，故2021年時非投資等級債利率一度下探至4%的低點。目前A級公司債ETF的利率約在5%，已遠高於2年前的非投資等級債，適合對品質有所要求，並且想要獲取固定現金流，早餐想要加蛋的投資人，投資人可依個人風險承受度配置投資比重，掌握優質企業債券難得的投資機會。

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(FH公司債A3，00789B)，具備信用品質佳與抗性佳等2大特色。00789B只投資信評A3以上之債券，皆為全球高信評大型知名企業，包含亞馬遜、蘋果及康卡斯特等，因此在景氣衰退階段，也不怕因價格下跌而受影響；抗性佳意指抗衰退風險能力強，與股市關聯程度低，因此在股市下跌時可抵銷股市下跌風險，可降低資產淨值最大回撤及波動度，使投資績效更平穩。目前A級公司債利率約5%，為2011年以來高點，已大幅高於2021年時非投資等級債約4%左右的水準，是投資人穩健、適度、長期累積與收益為投資目標的必備債券ETF。

今(2023)年已於1月31日除息，每股配息金額為0.549元，以去年底淨值計算當期配息率約4.31%。投資人如想要參與下次配息，可在4月21日前持有或買進，皆可參與配息，詳細資訊可至復華投信官網查詢該ETF配息相關訊息。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。