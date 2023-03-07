國防部長邱國正昨（6）日在立院接受質詢時，透露台美正商討將美軍彈藥放在台灣的事宜，又稱別國高層來訪，共軍將師出有名。對此，國民黨台北市議員李彥秀表示，邱國正的說法看似前後矛盾，但細思極恐，因這代表邱無力制止「瘋狂的蔡英文」，如同西莒島士官兵在沙灘求救般的無奈。

李彥秀今在臉書發文感嘆，面對蔡政府與民進黨亂無章法、幾近瘋狂的國安政策，邱國正只能用弦外之音，在立法院說出國防部的無奈，並向國人示警戰爭邊緣的危機。她提到，儘管國安單位有評估，外國高層訪台與頻繁軍事交流，都會給大陸出兵的藉口，且機率不低，但美台仍磋商將美軍彈藥放在台灣，日前外媒更報導，駐台美軍將擴增4倍。

「民進黨的政策究竟是避免兩岸發生戰爭，還是為中共出兵創造藉口？」李彥秀指出，面對兩岸的軍事風險，在前總統李登輝時代，起碼有18套的應變劇本，但現在的民進黨，卻只有《全動法》的暗渡陳倉、前線補給荒腔走板，人民也只看到，民進黨為了大選利益，繼續遊走戰爭邊緣，並且將人民身家財產當成最後一搏的籌碼。