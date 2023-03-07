演員高捷早年常演出黑道大哥的角色，曾榮獲亞洲電視獎影帝、金鐘獎最佳男配角、澳洲華人電影節最佳男主角等獎項，演技備受肯定。私領域方面，他與妻子育有一對子女，過去常帶著年幼的女兒高愛上節目，後來女兒漸漸淡出螢光幕，現在已是19歲女大生。昨（6日）高捷PO與女兒看展的照片，被網友盛讚：「妹妹好漂亮很有氣質！」

高捷6日凌晨在社群平台分享與女兒、經紀人Annie和同公司的女星王宣一起看《提姆波頓異想世界展》的照片，第一張首圖就放父女合照，只見高捷戴著墨鏡面露微笑，女兒在雙眼周圍比了OK手勢並搞怪地嘟嘴，但高愛似乎不希望這張照片當封面，忍不住留言：「第一張怎麼放這張⋯」，結果爸爸嘻皮笑臉地回：「趣味」，令她感到又氣又好笑，傳了憤怒的表情貼圖作勢抗議，父女倆的互動十分逗趣。

另一張照片，高愛站在展覽立牌的旁邊，身形纖細、高䠷，臉蛋貌美又飄仙氣，已沒有小時候的稚氣，網友看了不禁眼睛一亮，留言讚嘆：「天哪女兒已經是小女人了耶！時間過得好快！」、「妹妹好漂亮很有氣質，一定是遺傳您優秀的基因」。

今年19歲的高愛就讀國立臺灣藝術大學（前身：台灣藝專）戲劇系一年級，她曾在社群平台表示，這是夢寐以求的科系，不後悔考上台藝大，與同儕和學長姐也處得融洽，還開玩笑說希望下屆有帥哥學弟。