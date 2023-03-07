國民黨立委林思銘今天於立院質詢陸委會主委邱太三，兩岸觀光何時開放？邱太三表示，台灣從未禁止國人去大陸，反而是陸方於2019年8月試圖影響台灣總統大選，禁止到台灣自由行，至今還未解禁。

林思銘質詢，邱太三上任陸委會主委時，曾說希望兩岸「春暖花開」，那現在究竟春暖花開了沒？邱太三說，我方都有適度表達相關善意，過去三年主要因為疫情，在安全管制上導致交流數量確實無法如以前，不過在總統健康有序的指示下，過去針對陸方來台的類別，包括商務、文化、教育等，已經開放超過一半以上。

至於兩岸觀光何時開放？邱太三說，我方從未禁止國人到大陸去，是陸方於2019年8月為試圖影響台灣總統大選，禁止陸客到台灣自由行，上個月陸方開放了世界20個地區，但還是沒開放到台灣。

林思銘說，台商去對岸交流後，帶回的說法是陸方對開放團客進出，已經釋出善意，是我方沒有表示。邱太三則說，「但我們沒看到，他們還是沒解禁」，只是口頭上講，都沒有具體行動。行政院長陳建仁也補一句稱，「口惠而實不至」。